Повісився головний тренер збірної Уельсу з футболу

42-річний Гарі Спід був гордістю валлійців

ГоловнийтренерзбірноїУельсуГаріСпідпішов зжиття у віці42 років,повідомляєРадіоСвободаз посиланнямнаФутбольнуасоціаціюУельсу.



За данимибританськихЗМІ, фахівецьпокінчив життясамогубством,повісившисьу власному будинку.



ГаріСпідгравза "Лідс", "Евертон", "Ньюкасл", "Болтон" і"ШеффілдЮнайтед".Вінстав першимгравцемвісторії англійськоїпрем'єр-ліги,якийзіграв понад500 матчів.У складізбірноїУельсуСпідзіграв85 матчів, ставшидругим гравцемвісторіїфутболуваллійськогоза кількістю ігорзанаціональнукоманду.

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