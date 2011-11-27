Повісився головний тренер збірної Уельсу з футболу
21:12, 27 листопада 2011Разное
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42-річний Гарі Спід був гордістю валлійців
ГоловнийтренерзбірноїУельсуГаріСпідпішов зжиття у віці42 років,повідомляєРадіоСвободаз посиланнямнаФутбольнуасоціаціюУельсу.
За данимибританськихЗМІ, фахівецьпокінчив життясамогубством,повісившисьу власному будинку.
ГаріСпідгравза "Лідс", "Евертон", "Ньюкасл", "Болтон" і"ШеффілдЮнайтед".Вінстав першимгравцемвісторії англійськоїпрем'єр-ліги,якийзіграв понад500 матчів.У складізбірноїУельсуСпідзіграв85 матчів, ставшидругим гравцемвісторіїфутболуваллійськогоза кількістю ігорзанаціональнукоманду.
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