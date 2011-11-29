Лікар Майкла Джексона отримав максимальний строк

Визнаний винним у ненавмисному вбивстві

ЛікарКонрадМюррей, якогоприсяжнівизналивинниму ненавмисномувбивствікороляпоп-музикиМайклаДжексона,засудженийдо чотирьох роківпозбавлення волі -максимального терміну,передбаченогокримінальноюстаттею,повідомляєБі-бі-сі.



На процесістороні обвинуваченнявдалосядовести,щосмертьДжексонанасталачерез те,щоМюррейввівйомусмертельнудозусильнодіючогозаспокійливого засобупропофол.



Суддя,оголошуючивирок, назвавдіїМюррея, який лікувавДжексона, "жахливимпорушеннямдовіри".



Адвокати58-річнийМюрреяпросилипризначитипідзахисномуумовне покарання- зурахуванням відсутностіу ньогокримінальногоминулого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter