Лікар Майкла Джексона отримав максимальний строк
23:14, 29 листопада 2011Разное
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Визнаний винним у ненавмисному вбивстві
ЛікарКонрадМюррей, якогоприсяжнівизналивинниму ненавмисномувбивствікороляпоп-музикиМайклаДжексона,засудженийдо чотирьох роківпозбавлення волі -максимального терміну,передбаченогокримінальноюстаттею,повідомляєБі-бі-сі.
На процесістороні обвинуваченнявдалосядовести,щосмертьДжексонанасталачерез те,щоМюррейввівйомусмертельнудозусильнодіючогозаспокійливого засобупропофол.
Суддя,оголошуючивирок, назвавдіїМюррея, який лікувавДжексона, "жахливимпорушеннямдовіри".
Адвокати58-річнийМюрреяпросилипризначитипідзахисномуумовне покарання- зурахуванням відсутностіу ньогокримінальногоминулого.
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