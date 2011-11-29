Лікар Майкла Джексона отримав максимальний строк

23:14, 29 листопада 2011
Разное
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Визнаний винним у ненавмисному вбивстві

ЛікарКонрадМюррей, якогоприсяжнівизналивинниму ненавмисномувбивствікороляпоп-музикиМайклаДжексона,засудженийдо чотирьох роківпозбавлення волі -максимального терміну,передбаченогокримінальноюстаттею,повідомляєБі-бі-сі.

На процесістороні обвинуваченнявдалосядовести,щосмертьДжексонанасталачерез те,щоМюррейввівйомусмертельнудозусильнодіючогозаспокійливого засобупропофол.

Суддя,оголошуючивирок, назвавдіїМюррея, який лікувавДжексона, "жахливимпорушеннямдовіри".

Адвокати58-річнийМюрреяпросилипризначитипідзахисномуумовне покарання- зурахуванням відсутностіу ньогокримінальногоминулого.

 

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