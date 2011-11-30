Росія подарує Україні останній паровоз

ВАТ «Російські залізниці» подарує Музею історії і розвитку Донецької залізниці паровоз серії «ЛВ».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РЗ.

«Магістральний вантажний паровоз ЛВ-0407 1956 року випуску приписки локомотивного депо Таганай (Златоуст, Південно-Уральська залізниця) буде передано як подарунок Музею історії і розвитку Донецької залізниці», - йдеться у повідомленні.

У грудні паровоз вирушить з Троїцька (Челябінська область) до Донецька за допомогою тяги електровоза. Він подолає шлях більш як 2,5 тис. км.

Цей паровоз – єдиний із серії «ЛВ», який буде представлений у музеях залізничної техніки України.

«ЛВ» – останній серійний паровий локомотив, що випускався Ворошиловградським паровозобудівним заводом у період з 1952 до 1956 року.