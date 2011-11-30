День 29-го листопада в Україні пройшов під знаком Зірки Полин. Усі тверезомислячі люди, без сумніву, солідарні з вимогами чорнобильців. Протести ліквідаторів та всіх постраждалих від аварії на ЧАЕС об’єднали всю Україну у спробі домогтися соціальної справедливості.

Однак, як і у випадку з Голодомором, всі забули про винуватців трагедії і відповідальних за злочин. Нині стали відомі нові архівні документи, що свідчать про серйозні недоліки самого проекту ЧАЕС, порушення будівельних норм, використання неякісних матеріалів при зведенні станції, недотримання умов експлуатації та, зрештою, злочинні експерименти, що призвели до техногенної катастрофи всесвітнього масштабу.

Приховування самого факту вибуху на ЧАЕС і, як наслідок, масові жертви серед цивільного населення – це цілковита провина керівництва СРСР. Замість того, аби вжити технічних заходів з дезактивації місцевості із залученням спеціальної техніки, комуністичні нелюди використали метод, апробований у період Другої світової війни, коли радянські воєначальники у боях з німцями кидали в атаки ненавчених, а часто навіть і неозброєних українців, прирікаючи їх, таким чином, на вірну смерть.

Так, у 1986-му році через Чорнобильську м’ясорубку пропустили щонайменше 600 тисяч українців, кидаючи їх вже не під кулі, а під так званий мирний атом. Чим це не продовження політики геноциду?!

Отож, настав найвищий час вимагати не лише виплати в повному обсязі належних за законом соціальних компенсацій для чорнобильців, але й притягнути до відповідальності усіх винних у Чорнобильській катастрофі. Не може бути цапом відбувайлом тут тільки колишнє керівництво ЧАЕС, яке до моменту катастрофи виконувало прямі вказівки з Москви.

Згадується популярне гасло початку 90-х: «Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС!». Але досі не відбулося суду над компартією за цей злочин, не заборонена її злочинна ідеологія, не знята з реєстрації в Україні і пряма спадкоємниця – Компартія України. Її чільні діячі і далі обіймають в державі високі посади.

Але головне – Російська Федерація, яка взяла на себе роль прямого і єдиного спадкоємця СРСР, зобов’язана за міжнародними нормами компенсувати Україні усі витрати, пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи. Та допоки при владі в Україні перебуватиме проросійський уряд Азарова, годі і мріяти про виставлення рахунків Москві. Тож чинна влада стала заручником власної ж політики і зобов’язана виплачувати «чорнобильські» з державного бюджету, тим самим пиляючи гілляку, на якій, здається, пречудово вмостилася.

Ростислав Новоженець, заступник голови Української Республіканської партії