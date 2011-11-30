У Полтавській області «Тойота Камрі» зіткнулася з фурою: двоє загиблих

У Полтавській області внаслідок ДТП двоє людей загинуло й одна травмована.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області, на автодорозі Київ – Харків - Довжанський зіткнулися автомобілі «Тойота Камрі» і МАН-15224.

Внаслідок ДТП водій «Тойоти» та його пасажир загинули. Ще одного пасажира легкового автомобіля госпіталізовано.