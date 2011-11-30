У Полтавській області «Тойота Камрі» зіткнулася з фурою: двоє загиблих
17:58, 30 листопада 2011Разное
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Ще один пасажир іномарки - у лікарні
У Полтавській області внаслідок ДТП двоє людей загинуло й одна травмована.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області, на автодорозі Київ – Харків - Довжанський зіткнулися автомобілі «Тойота Камрі» і МАН-15224.
Внаслідок ДТП водій «Тойоти» та його пасажир загинули. Ще одного пасажира легкового автомобіля госпіталізовано.
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