Уряд заборонив у в'язницях платні ксерокси

Кабінет міністрів скоротив перелік платних послуг, які надаються бюджетними установами, підпорядкованими Державній пенітенціарній службі України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

Зокрема, за їх даними, сьогодні, 30 листопада, на засіданні Кабміну було внесено зміни до відповідної урядової постанови, якою у 2007 році був затверджений перелік платних послуг, які можуть надаватися органами та установами виконання покарань, слідчими ізоляторами (їх виробничими майстернями і підсобними господарствами) та іншими установами Державної кримінально-виконавчої служби, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, із раніше затвердженого переліку, який містив шістнадцять різновидів платних послуг, Кабмін вилучив чотири, що не стосуються основної діяльності та не є властивими для бюджетних установ, підпорядкованих Державній пенітенціарній службі України.

Зокрема, вилучено послуги із надання в користування автомобільних стоянок, послуги із паркування автомобілів та інших транспортних засобів; послуги з відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей; послуги із ксерокопіювання, ламінування та виготовлення бланків; послуги із надання в користування юридичним та фізичним особам тирів, спортивних, тренажерних залів, залів засідань, інших службових приміщень.

Таким чином, після набуття чинності змін, бюджетні установи, підпорядковані Державній пенітенціарній службі України, зможуть надавати наступний перелік платних послуг: транспортні; редакційно-видавничі; послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, послуги з очищення каналізаційних стоків; послуги з надання місць з реалізацією путівок у відомчих медичних реабілітаційних центрах; послуги з надання місць у відомчих готелях (гуртожитках) для тимчасового проживання, а також у кімнатах побачень для засуджених та їх родичів; послуги громадського харчування для персоналу та відвідувачів; послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів; послуги, пов'язані з виготовленням, вирощуванням та реалізацією продукції виробничих майстерень і підсобних господарств; послуги з ремонту одягу, взуття, годинників, побутової техніки; послуги з продажу засудженим та ув'язненим продуктів харчування і предметів першої необхідності, художньої або іншої літератури, а також періодичних видань; послуги з організації і проведення навчання та підвищення кваліфікації у навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби; послуги, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, сантехнічних та земляних робіт.