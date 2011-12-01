У Києві спалили 279 автомобілів

У столиці бум автомобільних пожеж - з початку року машини загорялися 279 разів. Про це газеті "Сегодня" повідомила прес-секретар управління Держтехногенбезпеки Києва Христина Ковалевська.

«Найбільша кількість автопожеж зафіксовано в Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах. Основні причини пожеж - це технічна несправність машин і навмисні підпали. Прагнучи з`ясувати стосунки зі своїми кривдниками, люди обливають машини пальним і підпалюють їх, також підкладають під колеса машин займисті речовини і палять їх, вогонь в таких випадках швидко поширюється і машина вигоряє за 3-10 хвилин», - сказала Ковалевська.