У Запоріжжі внаслідок ДТП живцем згоріли четверо пасажирів Ланоса

У Запоріжжі внаслідок ДТП живцем згоріли 4 пасажирів «Ланоса».

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи Управління ДАІ в Запорізькій області, сьогодні, 2 грудня, о 3.20 автомобіль «Ланос», що рухався з боку траси Харків-Сімферополь, в районі перехрестя вул. Космічної та проспекту Леніна (Космічний район м. Запоріжжя), за попередніми даними, внаслідок того, що водій не впорався з керуванням, вилетів на розділову зону й врізався у встановлений на ній гранітний камінь.

«Внаслідок ДТП «Ланос» загорівся й 3 пасажири автомобіля згоріли живцем, не встигнувши залишити авто. Ще одну пасажирку свідкам події вдалося витягнути ще живою, але врятувати її не вдалося: не приходячи в свідомість, вона померла в кареті «швидкої», - повідомили в ДАІ.

За даними Державтоінспекції, автомобіль був повністю охоплений полум`ям.

«Салон і ті, хто знаходилися в ньому обгоріли настільки, що навіть визначити стать загиблих поки неможливо: те що в «Ланосі» знаходилося двоє молодих чоловіків і дві жінки, ми можемо стверджувати лише на підставі даних свідків події», - повідомили в секторі профілактичної роботи УДАІ в Запорізькій області.

Поки достовірно невідомо внаслідок чого загорівся автомобіль.

«Матеріали щодо ДТП передано до слідчого відділу з розслідування ДТП Державтоінспекції м. Запоріжжя, співробітникам якого належить встановити особи загиблих, обставини й причини ДТП», - повідомили в ДАІ.