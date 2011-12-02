Суд заборонив шукати секретну зброю Гітлера в морі біля Криму

Постановою Окружного адміністративного суду Києва задоволено позов заступника генерального прокурора та визнано протиправним і скасовано дозвіл Міністерства культури України, виданий одному із ТОВ на проведення археологічних розвідок у територіальних водах Каламітської затоки біля Євпаторії з метою встановлення місця знаходження військово-транспортного судна «Santa-Fe» (Німеччина).

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Позов було пред’явлено у серпні поточного року у зв’язку із відхиленням Мінкультури протесту Генпрокуратури на вказаний дозвіл.

Судом визнано обґрунтованою позицію прокуратури про порушення вимог закону при його видачі міністерством.

Судно затонуло у районі Євпаторії 23 листопада 1943 року за нез’ясованих до кінця обставин. За чутками, на борту нібито могла бути якась секретна зброя Гітлера. Відомо, що у трюмах судна знаходится різноманітний військовий вантаж, включаючи боєприпаси.