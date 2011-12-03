Жінка за кермом - до розлучення і порнографії?

У Саудівській Аравії вирішують питання

Зняттязаборонина водіннямашиндляжінокв СаудівськійАравіїпризведедо втратицнотливості, зростанняпроституції, порнографії,гомосексуальностіта розлучень.Такийвисновок міститьсяв доповіді,поданійнарозглядконсультативноїасамблеї -Меджлісуаш-Шури.



Незважаючинавідсутністьформальної заборониводитиавтомобіль,поміченихзакермомсаудівськихжінокпіддаютьарешту.Активісткижіночогоруху неодноразовоорганізовувалигромадські кампаніїіз закликомприпинитицюпрактику. Щоразувониотримувалиширокийміжнароднийрезонанс.



КорольАбдулла, який проводитьобережнуполітикуреформ, поставивце питанняпередконсультативниморганом- у зв'язкуз чим із'явивсядоповідь.Одназ активістокрухуза скасуваннязаборони вінтерв'юБі-бі-сіназвалапредставленийдокумент"повнимбожевіллям".

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