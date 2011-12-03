У першому в Україні музеї ретро-автомобілів представлені 60 машин

У Запоріжжі відкрився перший в Україні музей ретро-автомобілів.

Музей, в якому як експонати виставлено понад 60 транспортних засобів, випущених у СРСР і за кордоном у 1930-1980 рр., відкрила в Запоріжжі громадська організація «Авто-мотоклуб «Фаетон», повідомив УНІАН голова президії цієї організації Дмитро ПОЗНЯК.

За його словами, «Запоріжжя ще з радянських часів вважається автомобільною столицею України, саме в цьому місті на заводі «Комунар» було випущено перший український і істинно народний автомобіль – «Запорожець», тому відкриття музею ретро-автомобілів саме в Запоріжжі – обгрунтовано й закономірно».

Як сказав Д.ПОЗНЯК, експозиція для музею збиралася з 2004 року і на сьогоднішній день не має аналогів в Україні.

«У музеї зібрано військові транспортні засоби й класичні цивільні автомобілі. Практично всі експонати – на ходу, в тому числі й ГАЗ 1935 року випуску - легендарна «полуторка» часів Великої Вітчизняної війни, особлива гордість клубу», - зазначив Д.ПОЗНЯК.