Каналізаціний люк із Черкас «завів» сторінку у Facebook
11:16, 03 грудня 2011Разное
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Пише про те, що згори, й що тече знизу
У Черкассах каналізаційний люк, який знаходиться на площі біля мерії, завів сторінку у Facebook.
Як передає кореспондент УНІАН, Люк Патріот про себе написав, що «стоїть на звичайній черкаській площі». Його батько й мати - із Черкаського водоканалу. У нього є велика родина братів і сестер - черкаські люки і решітки.
Люк розповідає новини з життя міста, які чує від своїх братів і сестер, та пише: "Я бачу не лише те, що відбувається нагорі, але й те, що протікає внизу. Я знаю чим пахне брехня, а як тхне від правди".
У друзях Люка Патріота є депутати Черкаської міської ради та посадовці мерії.
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