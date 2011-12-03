Каналізаціний люк із Черкас «завів» сторінку у Facebook

У Черкассах каналізаційний люк, який знаходиться на площі біля мерії, завів сторінку у Facebook.

Як передає кореспондент УНІАН, Люк Патріот про себе написав, що «стоїть на звичайній черкаській площі». Його батько й мати - із Черкаського водоканалу. У нього є велика родина братів і сестер - черкаські люки і решітки.

Люк розповідає новини з життя міста, які чує від своїх братів і сестер, та пише: "Я бачу не лише те, що відбувається нагорі, але й те, що протікає внизу. Я знаю чим пахне брехня, а як тхне від правди".

У друзях Люка Патріота є депутати Черкаської міської ради та посадовці мерії.