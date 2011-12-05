У Японії зіткнулися вісім Ferrari, три Mercedes-Benz і Lamborghini

В Японії сталася одна з найдорожчих у світовій історії аварій. Вісім Ferrari, три Mercedes-Benz, одна Lamborghini і два автомобілі середнього класу зіткнулися на швидкісній трасі у префектурі Ямагуті.

Як повідомляє «Газета.ру», поліція поки не дала роз'яснень щодо того, як на трасі одночасно опинилися 12 люксових автомобілів.

Серйозних поранень ніхто не одержав, лікарі надали допомогу десяти потерпілим на місці ДТП. Рух по трасі було закрито на шість годин.

За попередніми даними, одна з Ferrari намагалася змінити напрям руху і зайняти інший ряд, однак врізалася у центральний розділовий бар'єр. За словами очевидців, автомобілі рухалися зі швидкістю 140–160 км/год.

За оцінкою японських ЗМІ, ця аварія обійдеться страховим компаніям майже в 4 млн. доларів.