Пенсіонерка кинулася під потяг
02:16, 08 грудня 2011Разное
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Трагедія у Вінниці
У Вінниці 75-річна жінка кинулась під вантажний потяг.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, 6 грудня на залізничному вокзалі 75-річна жителька м.Вінниця потрапила під вантажний потяг. Працівниками лінійного відділу міліції встановлено, що громадянка сама кинулась під вантажний потяг з метою скоєння суїциду.
Тіло загиблої передано на санмедекспертизу.
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