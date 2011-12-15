Шляховики заготовили на зиму розсол

Дорожньо-експлуатаційні організації заготовили 92 тис. тонн технічної солі й інших хлоридів, а також 841 тис. куб. м піску, відсіву й інших фрикційних матеріалів для утримання мережі автомобільних доріг загального користування у зимовий період 2011-2012 рр.

Як повідомляє Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор»), у міру використання ці запаси поповнюватимуться.

Крім того, «Кримавтодор» і автодори Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-франківської, Львівської, Полтавської і Харківської областей для боротьби з ожеледдю планують використовувати природні розсоли загальним обсягом 8,3 тис. куб. м.

Також «Укравтодор» повідомив, що шляховиками підготовлено 6751 одиниця техніки для виконання робіт із зимового утримання доріг загального користування.

«Підготовку до зими сезону 2011-2012 рр. шляховики почали відразу після закінчення минулої зими», - йдеться у повідомленні «Укравтодору».