На Львівщині - друге у світі звалище відходів, більше тільки у Нью-Йорку

Донецька і Львівська області очолили рейтинг найбільш техногенно небезпечних регіонів України. Про це пише журнал Weekly.UAз посиланням на дані Державної інспекції техногенної безпеки.

Найбільше наражаються на небезпеку жителі Донецької області - там зосереджена найбільша кількість об`єктів з високим ступенем ризику, майже 6,5 тис.

«Основну увагу привернуто до шахт, де існує ризик загоряння вугільного пилу і викиду метану, - пояснив заступник голови Держтехногенбезпеки Ігор ГАСЕК. - Водночас Донеччина є рекордсменом за кількістю підприємств, на яких зберігаються небезпечні хімічні речовини, - їх 174». Серед найбільш потенційно небезпечних – Горлівський хімзавод і концерн «Стирол».

На Львівщині налічується більш як 5 тис. об`єктів з високим ступенем ризику. Голова львівського Комітету екологічного порятунку Марко ШПІКУЛА вважає одним з найбільш ризикових об`єктів в області львівський полігон відходів.

«За площею - це друге звалище після нью-йоркського. Погіршує становище те, що там містяться величезні «озера» кислого гудрону - дуже токсичної речовини. Влада уперто не вирішує цієї проблеми», - говорить еколог.

До десятки найбільш техногенних небезпечних областей також увійшли: Луганська, Дніпропетровська, Запорізька і Харківська, Миколаївська, Київська області і Крим. До однієї лише Феодосії щомісячно привозять танкерами більш як 100 тис. тонн нафтопродуктів.

Столиця країни також є одним з найнебезпечніших місць для проживання. «У столиці чимало об`єктів промисловості, газо- і продуктопроводів - все це створює додаткові загрози, - пояснив директор Департаменту цивільної обороні МНС Василь КВАШУК. — Збільшується кількість АЗС, а це підвищує ризик».

Найбезпечнішими з техногенного погляду вважаються західні області - Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Хмельницька і Чернівецька. У кожній з них менш як 2 тис. небезпечних об`єктів, що в два-три рази нижче за показники східних регіонів.