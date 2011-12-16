Україно-російсько-білоруський консорціум вироблятиме трамваї

Корпорація «Богдан», компанія «Білкомунмаш» (Білорусь) і компанія «Росукрелпром» (Росія) створили консорціум з виробництва трамваїв в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація нового трисекційного швидкісного низькопідлогового трамвая відбулася в рамках засідання Міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торгово-економічної співпраці під головуванням першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА і першого заступника прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимира СЕМАШКА.

Як зазначив у ході презентації президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК, планується, що локалізація виробництва перевищить 50%, що дасть змогу поставляти цю продукцію не тільки на внутрішній ринок, а й на експорт.

У свою чергу, як зазначив віце-президент корпорації «Богдан» Володимир ГУНЧИК, згідно з домовленостями, виробництво корпусів трамваїв здійснюватиметься на виробничому майданчику корпорації «Богдан» в Луцьку, а «Білкомунмаш» і «Росукрелпром» поставлятимуть все необхідне устаткування для виробництва трамваїв. При цьому він додав, що остаточне складання трамваїв здійснюватиметься в Києві на потужностях одного з транспортних підприємств.

Також В.ГУНЧИК додав, що потужності корпорації «Богдан» дають змогу виготовляти до 100 корпусів трамваїв на рік.

За його словами, вартість нового 25-метрового трамвая становитиме близько 2 млн. дол. При цьому В.ГУНЧИК зазначив, що вартість аналогічного трамвая виробництва компанії Skoda становить 2,8 млн. євро.

Він також додав, що серійне виробництво трамваїв консорціум планує розпочати вже наступного року. На 2012 рік заплановано виробництво як мінімум 20 нових трамваїв.

Трамвай двостороннього руху серії 843 має модульну конструкцію кузова, сучасний дизайн, низький рівень підлоги, входи у вагон оснащені пандусами для пасажирів з обмеженими можливостями. Пасажиромісткість трамвая становить 248 місць, з яких 66 – місця для сидіння. Новий трамвай обладнаний кліматичними системами (кондиціонер, підігрівання) і дає змогу економити до 50% електроенергії порівняно з трамваями, які експлуатуються в Україні.

Довідка УНІАН. На початок 2011 року трамвайний парк в Україні налічував 2847 трамвайних вагонів, з яких 2510 служать більше 20 років. У Києві на початок року налічувалося 522 трамваї, з яких 505 – служать більше 20 років.