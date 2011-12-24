Жителі депресивного містечка виграли в лотерею мільярд доларів

За кілька днів до католицького Різдва розташоване в бідній іспанській провінції Уеска містечко Граньєн з населенням 1 тис. 920 осіб стало володарем головного призу національної різдвяної лотереї El Gordo ("Великий куш"), повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Fox News. Представники лотереї повідомили, що всі 1800 квитків з виграшним номером були куплені в цьому містечку. У сумі місцеві жителі отримають 720 млн євро (940 млн дол.) На кожен квиток зі щасливими цифрами припадає виграш в 400 тис. євро.



Дізнавшись про своє небачене щастя, городяни висипали на вулиці. Чималі гроші будуть жителям Граньє дуже доречні: після того як тут закрилася велика частина підприємств, вони втратили роботу і подалися в сусідні міста в пошуках нового місця. Рівень безробіття в Іспанії становить рекордні для країн єврозони 21,5%.



З моменту запуску "Великого куша" в 1812 році купівля лотерейних квитків стала однією з улюблених різдвяних традицій іспанців. Цього року представники національної лотерей продали квитків на 2,7 млн ​​євро. На відміну від інших лотерей з великими виплатами El Gordo орієнтована на групові виграші, вона посідає перше місце в світі за загальною сумою виграшу.