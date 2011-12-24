Пугачова і Галкін розписалися

«Здав» молодят Басков

АллаПугачова іМаксимГалкін- вжезаконнічоловік ідружина.Їх весілля, як миповідомляли, булопризначененасьогодні, алепарочкавсеперегралаі розписаласяводномуз московськихзагсіввчора,повідомляєСегодня.«Цесталонесподіванкоюдлявсіх, -сказаланамдиректорПугачовоїОленаЧупракова.- Думали,весілля буде всуботу ».



«Здав»молодятспівакМиколаБасков,якийставсвідкомз бокунареченого.ВчораБасковвиклаву своєму Твіттері фотографіюГалкіна зобручкою,підписавшиїї:«Мійблизький другсьогодніодружився!Ура!Завтранап'юся!».Святкуванняподії відбудетьсясьогодніввечерів італійськомуресторані«Оліветті»,якийвибрав особистоМаксимГалкін(до речі, 35-річнийгумористстав п'ятимчоловіком62-річноїПримадонни).Набенкет, кажуть, чекаютьнавіть президентаРосіїДмитраМедведєва.

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