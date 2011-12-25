У ДТП на Донеччині загинув депутат з дружиною

24 грудня, на трасі між Маріуполем і Бердянськом сталася страшна ДТП, повідомляє ТСН.

Зіткнулися позашляховик Toyota Land Cruiser Prado і тягач MAN, напівпричіп з контейнером.

Удар був настільки сильним, що троє людей, які перебували в легковику, загинули на місці аварії.

Один із загиблих був депутатом Білозерського району Херсонської області, повідомили місцеві правоохоронці. Також в позашляховику знаходилися дружина депутата і друг.

Як повідомили в ДАІ, тягач рухався з боку Донецька, а позашляховик їхав з Бердянська до смт Мангуш.

За попередньо. версією ДАІ, водій тягача проігнорував швидкісний режим. У результаті він виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся з Тойотою.

