У ДТП на Донеччині загинув депутат з дружиною
19:20, 25 грудня 2011Разное
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Тойота врізалася в MAN
24 грудня, на трасі між Маріуполем і Бердянськом сталася страшна ДТП, повідомляє ТСН.
Зіткнулися позашляховик Toyota Land Cruiser Prado і тягач MAN, напівпричіп з контейнером.
Удар був настільки сильним, що троє людей, які перебували в легковику, загинули на місці аварії.
Один із загиблих був депутатом Білозерського району Херсонської області, повідомили місцеві правоохоронці. Також в позашляховику знаходилися дружина депутата і друг.
Як повідомили в ДАІ, тягач рухався з боку Донецька, а позашляховик їхав з Бердянська до смт Мангуш.
За попередньо. версією ДАІ, водій тягача проігнорував швидкісний режим. У результаті він виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся з Тойотою.
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