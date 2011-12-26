На стадіоні "Олімпійський" з'являться дитячі сектори

Як у Голландії

Настадіоні "Олімпійський" хочутьзробити спеціальнідитячісектори,пишегазетаСегодня.Тамрозробляютьпрограмуроботи змолоддю -Youth programme.Про цезаявивгендиректордержконцерну«Укрспортарена» ВолодимирГенінсон, у відомствіякого перебуваєНСК.



Як прикладвзялиаренувНідерландахPhilips Stadion, де єдва секторидлядітей.На одинпускаютьдітей до12 років тількивсупроводідорослих,ав іншій -дітистарше 12років можутьприйтибезбатьків.Алетамєбільшестюардів, ніжвіншихсекторах.Причому вониобов'язковомаютьпедагогічну освіту.

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