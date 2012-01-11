У зіткненні Ford і ВАЗа загинули двоє людей
21:58, 11 січня 2012Разное
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ДТП на Житомирщині
На Житомирщині учора автомобіль Ford врізався у ВАЗ, двоє людей загинуло.
Як повідомили сьогодні кореспондентові УНІАН у прес-службі ДАІ України у Житомирській області, аварія сталася 10 січня близько 20:00 на автодорозі Кочерів – Приворіття.
44-річний водій автомобіля Ford виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з ВАЗом, яким керував 56-річний житель села Приворіття.
Унаслідок інциденту водій Ford від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Водія ВАЗу медики доставили до однієї з лікарень області, де він помер від травм, не приходячи у свідомість.
За фактом ДТП правоохоронцями проводиться перевірка.
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