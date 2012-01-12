В Чорнобильській зоні у рибалок забирають рибу

На одному з островів річки Прип’ять у районі відселеного села Ладижичі на території зони відчуження ЧАЕС міліція затримала трьох жителів Боярки Київської області, у яких вилучила 165 кг риби.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, з’ясувалося, що вказані особи проникли на заборонену територію на моторному човні «Прогрес» і протизаконно виловлювали рибу.

Співробітники міліції вилучили у порушників плавзасіб, п’ять рибацьких сіток та 165 кг свіжовиловленої риби.

За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).