Під час ДТП у Білорусі постраждали 11 українців
13:49, 12 січня 2012Разное
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Підтверджують у МЗС
У МЗС України підтверджують, що сьогодні у Білорусі поблизу кордону з Росією трапилося ДТП, у якому постраждало 11 громадян України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
За його словами, сьогодні на трасі Брест - Мінськ сталося ДТП за участю білоруського автомобіля МАЗ та українського мікроавтобуса «Рено Трафік», у якому перебувало 11 громадян України, що прямували до Росії.
В результаті ДТП двоє громадян України були госпіталізовані, а 9 відмовилися від госпіталізації.
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