Під час ДТП у Білорусі постраждали 11 українців

У МЗС України підтверджують, що сьогодні у Білорусі поблизу кордону з Росією трапилося ДТП, у якому постраждало 11 громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, сьогодні на трасі Брест - Мінськ сталося ДТП за участю білоруського автомобіля МАЗ та українського мікроавтобуса «Рено Трафік», у якому перебувало 11 громадян України, що прямували до Росії.

В результаті ДТП двоє громадян України були госпіталізовані, а 9 відмовилися від госпіталізації.