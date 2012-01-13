Депутата звинуватили у забрудненні моря

Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура передала до суду дві кримінальні справи щодо депутата Коктебельської селищної ради, який організував несанкціоноване звалище, і депутата міськради Феодосії, звинуваченого у забрудненні річки і Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму, не уточнивши прізвища депутатів.

Депутату Коктебельської селищної ради висунули звинувачення у зловживанні службовим становищем і забрудненні земель - ч. 2 ст. 364 і ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу. "Він, будучи керівником комунального підприємства, організував незаконне складування відходів на ділянці площею 1,1 га. Завдані навколишньому середовищу збитки становлять 6,5 млн. грн.", - зазначається у прес-релізі.

Депутат міськради Феодосії обвинувачується у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК). "Будучи керівником водоканалу, не забезпечив належного функціонування системи очищення стоків, через що до річки Байбуга і море скидалися нечистоти. Збитки, завдані навколишньому середовищу, становлять більш як 200 тис. грн.", - відзначили в прокуратурі.