Маршрутка «на зебрі» збила 11-річного школяра

У Херсоні маршрутка збила на смерть на пішохідному переході 11-річного школяра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Херсонській області, ДТП сталося сьогодні орієнтовно о 7.45.

За словами очевидців, маршрутка пересувалася з великою швидкістю, і коли дитина вибігла на нерегульований пішохідний перехід, водій не встиг загальмувати. Школяр був відкинутий на тротуар, де від удару головою об асфальт помер.