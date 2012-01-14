Європейців не турбує, що населення старішає (опитування)

71% європейців знають, що європейське населення старішає, однак лише 42% стурбовані таким розвитком подій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать оприлюднені результати опитування, проведеного TNS Opinion & Social у вересні-листопаді 2011 року.

Як повідомили у прес-службі Єврокомісії, на думку багатьох опитаних, люди у віці старше 55 років відіграють значну роль в ключових сферах суспільного життя.

При цьому, 60% опитаних вважає за необхідне надати людям право працювати і після досягнення ними пенсійного віку, за бажанням. Одна третина респондентів зазначила, що готова працювати і після виходу на пенсію. Водночас третина опитаних також висловилася проти офіційного підвищення пенсійного віку.

В цілому, в ході опитування було опитано 31 280 респондентів у віці старше 15 років в 27-ми країнах-членах ЄС, а також в Хорватії, Ісландії, Македонії, Норвегії та Туреччині.