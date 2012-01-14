Начальник одеської ДАІ усунутий від роботи

Начальник Одеської облДАІ Олександр ЯКИМОВИЧ за розпорядженням міністра внутрішніх справ України Віталія ЗАХАРЧЕНКА тимчасово усунений від роботи у зв'язку з переходом на іншу посаду.

Про це повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області. Керівник ВЗГ облУВС Володимир ШАБЛІЄНКО зазначив, що поки що невідомо, на яку саме посаду буде переведено начальника обласної ДАІ.

Тим часом, ЗМІ повідомляли, що усунення з посади О.ЯКИМОВИЧА може бути пов'язане з обнародуваним листом працівників ДАІ Одеської області, які звинуватили свого начальника в корупції.

Як ідеться в листі, ДАІ Одеської області опустилося "до того, що за командою ЯКИМОВИЧА О.В., почало реалізовувати по 150 гривень контрафактні диски з вивчення правил дорожнього руху, по 100 гривень - книжки, під назвою "ДТП: що робити?".

"Скоро, щоб заробити гроші, начальник УДАІ дасть команду працівникам надіти фартухи, і продавати чай, каву, бутерброди на дорозі замість виконання своїх функціональних обов'язків з нагляду за дорожнім рухом", - обурювалися рядові ДАЇшники.

Також, за їх словами, начальник УДАІ ЯКИМОВИЧ О.В., і начальник ГУМВС ЯЦКОВ М.В., "придумали новий заробіток, виготовивши значки схожі на нагрудний знак інспектора ДАІ (тільки невеликих розмірів), і почали ними торгувати. Суми доходять до 2000 у.о".

"Власникові такого "значка" на дорозі дозволено все: порушувати будь-які правила дорожнього руху, аж до керування автомобілем у нетверезому стані, і навіть їздити на угнаних автомобілях з підробленими номерами агрегату", - зазначають міліціонери.

Також автори листа наводять ціни поборів з міліціонерів за отримання місць роботи, утримання автомобілів, перевірки.