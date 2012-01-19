Старий бензин оголосили придатним ще на півроку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України продовжило дію стандартів виробництва бензинів і дизпалива, яке відповідає вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2012 року.

Про це УНІАН повідомив джерело в уряді.

За його інформацією, відповідний наказ Мінекономрозвитку видало 5 січня 2012 року.

Зокрема, даним наказом продовжено дію ДСТУ 3868-99 «Паливо дизельне. Технічні умови» і ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови».

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4, -5). У 2007 році було прийнято графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Проте наприкінці 2010 року тоді ще Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпалива, які відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року, а потім Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) продовжила дію старих стандартів на нафтопродукти до 31 грудня 2011 року.