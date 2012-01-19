Працівник ДАІ пустив сльозогін всередину машини

На Тернопільщині правоохоронці розпочали службову перевірку у зв’язку зі скаргою на те, що працівники ДАІ застосували проти водія сльозогінний газ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола ЛЕЦКАЛЮК, після звернення водія розпочато перевірку щодо двох працівників ДАІ Теребовлянського райвідділу міліції.

«Буде опитано заявника, наших працівників. Якщо їхня вина підтвердиться, щодо них будуть прийняті кардинальні міри», - сказав М.ЛЕЦКАЛЮК.

У секторі громадських зв’язків обласного управління міліції додали, що службове розслідування, яке розпочато після звернення водія з приводу подій 16 січня, перебуває на особистому контролі у керівництва УМВС в області.

Сам потерпілий у відеоролику, розміщеному ним на YouTube, повідомляє, що уже залучив адвоката, який буде відстоювати його інтереси в даній ситуації. У відео, знятому водієм, також можна побачити перебіг інциденту. Зокрема, як показано в ролику, співробітники ДАІ зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці наказували водію вийти з автомобіля, але той відмовлявся. Потім один з інспекторів просунув у бокове вікно газовий балончик і став розпилювати в салон газ.