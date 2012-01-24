У Києві легковик провалився під асфальт (фото)

Вранці, 24 січня, у Святошинському районі столиці під асфальт провалився легковик.

За словами очевидців, інцидент стався через те, що прорвало водогін і вода підмила асфальт під тим місцем, де стояла машина.

На місці вже побували комунальники та чиновники, але від коментарів утримались.

Наразі потерпілий, власник автомобіля, намагається самостійно скласти протокол та збирає підписи свідків. Він поскаржився, що його зробили винним - мовляв, машина була припаркована у невстановленому місці.

"Про відшкодування мова не йде. Йде мова про те, що її можуть акуратно звідти дістати без зайвих пошкоджень. Офіційних матеріалів, внаслідок чого це сталося, не надають", - повідомив власник автомобіля Ігор Мулярчук.

ТСН