Переговори з МВФ: Україна «заблукала» у трьох буквах

18:21, 26 січня 2012
Разное
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Переговори з МВФ: Україна «заблукала» у трьох буквах

Точні дати візиту української делегації до Вашингтона на переговори з МВФ в офіційних релізах так і не були озвучені. Так само як і повні склади учасників, хоча "родзинки" додавало прізвище нового міністра фінансів. Оскільки саме сенсаційна зміна міністра фінансів, на думку багатьох, дала поштовх невидимим оку переміщенням усередині уряду.

З першого дня цей візит супроводжувався інформаційною плутаниною, яка не лише не припинилася з його закінченням, а й іще більше посилилася й поглибилася.

Спочатку виникла нестиковка з персоною глави делегації - у Мінфіні зранку у вівторок заявили, що делегацію очолив Хорошковський, однак через півдня сам Мінфін уточнив, що делегацію очолив перший віце-прем'єр-міністр Клюєв, а Хорошковський перебуває в її складі. До речі, перед поїздкою Хорошковський заявив, що завданням візиту є поновлення програми співробітництва та отримання кредиту, "якщо це можливо, перш за все, в рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося близько 10 млрд. дол».

Здивування журналістів щодо того - чому делегацію не очолив віце-прем'єр Тігіпко так і залишилося нерозвіяним.

За два дні переговорів із офіційних джерел не надходило жодної інформації ні про те, з ким зустрічаються наші делегати, ні будь-яких коментарів від них. Так само як і не було зрозуміло - скільки днів має тривати візит.

Тому у вівторок, 24 січня, журналісти були впевнені, що наша делегація вдень тільки вилітає, а за кілька днів їм уже говорили, що делегація насправді вилетіла ще в понеділок.

Повернення делегації та результати її візиту також мали наліт таємничості і недомовленості. Факт, який сплив сам собою, про те, що "наші - повернулися і вже давно" виявився справді новиною для преси.

Принаймні, офіційних повідомлень про завершення поїздки також не було надано ні в одному з відомств, що мають відношення до її організації.

Про те, що наші переговорники повернулися з Вашингтона, журналісти змогли зробити висновки за інформацією з непрямих джерел. Сьогодні перед початком колегії в Мінекономіки журналістам оголосили, що Клюєв хворий. У журналістів негайно виник запитальний неспокій щодо того - а де ж наш перший віце-прем'єр? Адже останнє, що про нього повідомлялося - була інформація про те, що він вилетів до Вашингтона.

В уряді уточнили, що дійсно - Клюєв захворів (правда, не уточнивши – на що), але зараз він знаходиться в Києві, а делегація, до речі, повернулася з Вашингтона ще в середу ввечері.

Однак за подробицями й результатами запропонували звернутися до Мінфіну. Втім, у Мінфіні журналісту УНІАН не змогли чітко відповісти навіть на просте і пряме запитання про те - чи знаходиться міністр зараз у Києві, чи він ще у Вашингтоні. І не менш наполегливо порадили повернутися знову до першого віце-прем'єра, пославшись на те, що саме він очолював делегацію.

Звернувшись попутно в представництво МВФ в Україні, журналісти, напевно, потішили їх, намагаючись з'ясувати у міжнародної організації хоч якісь подробиці про нашу "зниклу делегацію".

По ходу справи, преса навіть встигла між собою обговорити якісь кулуарні чутки про якісь домовленості і про те, що "наші ворухнуться (дадуть коментарі)" тільки потім!, Тобто, після того, як щось скаже власне МВФ.

Повернутися до першого віце-прем'єра журналісти вже не встигли, тому що вдень у четвер відбувся брифінг віце-прем'єр-міністра Тігіпка. Тема брифінгу в анонсі на урядовому порталі не була заявлена. Але саме на ньому і саме Тігіпко пролив напівсвітло на переговори з МВФ у Вашингтоні. Як виявилося, Тігіпко також у них брав участь!

Тігіпко видав не менш загадкове формулювання - "Україна продовжує переговори з МВФ, щоб не підвищувати ціну на газ".

(До речі - нагадаємо, з приводу однієї з основних вимог МВФ для продовження співпраці - підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго міністр фінансів Хорошковський також заявив, що на сьогоднішній день це передчасно. Оскільки такі дії можуть привести до збільшення обсягу неплатежів.)

А вже зовсім до вечора сьогоднішнього дня з'явилася ще одна новина, яка ще більше заплутала нас щодо того - хто ж насправді від України домовляється з МВФ і чиї переговори вважати найбільш правильними. На сайті Кабміну з'явилося повідомлення про те, що прем'єр-міністр України Микола Азаров і директор-розпорядник МВФ Крістін Лаггард зустрілися в швейцарському Цюріху (!). Обговоривши економічну ситуацію в Україні, сторони домовилися найближчим часом продовжити "активний діалог команд експертів Україна і МВФ". Журналісти - здригнулися і лайнулися (якими словами - мабуть, цензура не пропустить).

Загалом, кількість "точок впливу", які сплили на поверхню, на питання в ніби монолітній владній команді - вражає. Цікаво - якщо з'єднати їх лініями - яка фігура вийде на владній карті країни?

Сумно, але як і писав УНІАН, відгомони внутрішньоукраїнських тектонічних зрушень і викликана ними плутанина і ефект перетягування ковдри на себе таки вийшли на міжнародний рівень. З великою часткою ймовірності можна припустити, що така чехарда негативно позначиться і власне на конкретних переговорах, і на міжнародному іміджі країни загалом. З меншою, але тим не менш, також істотною часткою ймовірності можна припустити і те, що негаразди і відгомін боротьби за важелі можуть закінчиться чиїмись відставками всередині уряду. Тим більше, якщо згадати, що вся ця плутанина з парламентерами МВФ певною мірою відставкою і була спровокована.

Тим не менш, преса як і раніше чекає офіціозу за підсумками переговорів як із нашого боку – сторони, яка їздила до Вашингтона, так і з заокеанського.

Втім, експерти (і журналісти в міжсобойчику) говорять, що влада напередодні парламентських виборів просто боїться підірвати електорат ще одним дуже непопулярним кроком. Підвищення тарифів на тлі скорочення доходів і зростання цін вжене в землю рейтинг провладної партії навіть у лояльних до неї регіонах. А "гроші МВФ" для кожного конкретного виборця - справа ефемерна і маловідчутна.

Тому то й створюється враження непереборне, що українську сторону на етапі "до жовтня 2012" цілком влаштовують підсумки переговорів із МФВ із формулюванням "ми домовилися продовжити домовлятися" ...

Тетяна М., Київ

 

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