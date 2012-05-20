Меркель і Кемерон дивляться фінал Ліги чемпіонів (фото)
02:28, 20 травня 2012Разное
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Лідери країн "вісімки" в перерві засідання дивилися трансляцію футбольного матчу.
Політики зробили перерву, щоб подивитися фінал Ліги чемпіонів: прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон.
Про це повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на своїй сторінці у Facebook.
"Перерва на" вісімці ": дивимося футбол" Баварія "-" Челсі ", - написав він.
У Німеччині грали фіналісти Ліги чемпіонів: мюнхенська "Баварія" і лондонський "Челсі", основний і додатковий час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті виграли англійці.
Саміт "Великої вісімки" розпочався вчора в Кемп-Девіді (США).
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