Меркель і Кемерон дивляться фінал Ліги чемпіонів (фото)

Про це повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на своїй сторінці у Facebook.



"Перерва на" вісімці ": дивимося футбол" Баварія "-" Челсі ", - написав він.



У Німеччині грали фіналісти Ліги чемпіонів: мюнхенська "Баварія" і лондонський "Челсі", основний і додатковий час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті виграли англійці.



Саміт "Великої вісімки" розпочався вчора в Кемп-Девіді (США).



