Меркель і Кемерон дивляться фінал Ліги чемпіонів (фото)

02:28, 20 травня 2012
Разное
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Лідери країн "вісімки" в перерві засідання дивилися трансляцію футбольного матчу.

Політики зробили перерву, щоб подивитися фінал Ліги чемпіонів: президент Росії Дмитро Медведєв, голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем`єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон.

Про це повідомив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на своїй сторінці у Facebook.

"Перерва на" вісімці ": дивимося футбол" Баварія "-" Челсі ", - написав він.

У Німеччині грали фіналісти Ліги чемпіонів: мюнхенська "Баварія" і лондонський "Челсі", основний і додатковий час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті виграли англійці.

Саміт "Великої вісімки" розпочався вчора в Кемп-Девіді (США).

 

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