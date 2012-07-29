У ДАІ руки сверблять ввести автоматизовану фотофіксацію порушень ПДР
Вважають, автоматизована система фотофіксації має стати державною стратегією.
ДАІ України наполягає на якнайшвидшому введенні автоматизованої фотофіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це виданню ZN.UA сказав заступник начальника управління ДАІ України Володимир Резніков.
«Розмірковувати на тему: „Переходити до фотофіксації чи не переходити?“ сьогодні вже цинічно. Треба розуміти, що фотофіксація надійно захищає водія, який не порушує. І дуже дратує тих, хто звик користуватися своїм статусом, наївно вважаючи, що становище в суспільстві може врятувати від нещастя», - зазначив В.Резніков.
«Всього один приклад. Після провалу „Візиря“ у 2010 році ми купили 137 приладів вимірювання швидкості TRUKAM. (Не плутати з фотофіксацією – ZN.UA). Розробка NASA. Україна єдина країна на пострадянському просторі, яка використовує ці прилади. Ефект? TRUKAM не відгукується на «дзвінок друга»: стерти дані неможливо! Тільки штраф. Тому перехід на автоматизовану систему фотофіксації порушень ПДР і максимальне усунення людського чинника на дорозі повинно стати державною стратегією», - заявив заступник начальника управління ДАІ України.
На його думку, така стратегія, по-перше, дозволить говорити про реальну безпеку і невідворотність покарання за порушення на дорогах. По-друге, виведе саму службу на неминуче реформування: оптимальну чисельність особового складу, гідну зарплату, достатню кількість бензину, форми.