У Києві відкрили меморіальну дошку Щербицькому (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, дошку встановлено на будинку по вулиці Десятинній 8, де проживав В.Щербицький.

У церемонії відкриття меморіальної дошки взяли участь віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул, голова КМДА Олександр Попов, представники політичних партії і громадських організацій.

«Об’єктивну оцінку ролі Володимира Щербицького в історії нашої держави вже поставлено. Головний критерій такої оцінки – це реальні заслуги перед державою. Період УРСР – це частина історії нашої країни», – наголосив під час церемонії О.Вілкул.

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Володимир Васильович Щербицький (1918 – 1990 рр.) народився у Верхньодніпровську Дніпропетровської області. Перший секретар Дніпропетровського обкому КПУ (1955-1957, 1963-1965), голова Ради міністрів України (1961-1963, 1965-1972), Перший секретар ЦК Комуністичної партії України (1972-1989), член Політбюро ЦК КПРС, двічі Герой Соціалістичної Праці.