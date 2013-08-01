Депутат пропонує пришвидшити виплату страховки за автоаварію

Про це йдеться у законопроекті, зареєстрованому в парламенті 26 липня (№3031).

Згідно із законопроектом, розмір пені за кожний день прострочення страховиком виплати відшкодування за ОСАЦВ має становити 1% суми несплаченого у термін страхового відшкодування (365% річних). На даний момент розмір пені обчислюється з розрахунку подвійної облікової ставки Нацбанку (14% річних).

Законопроект також передбачає, що повідомляти страховика про подію може не тільки учасник ДТП, у якого є договір страхування ОСАЦВ, а й будь-який інший учасник події, який не є стороною договору ОСАЦВ.

Також пропонується, щоб страхові компанії у разі ухвалення рішення про відмову від страхової виплати протягом 90 днів повідомляли про це потерпілого. Відсутність такого повідомлення вважатиметься згодою виплатити суму відшкодування. На даний час законом передбачено 90 днів тільки для ухвалення рішення про виплату відшкодування і саму виплату.

У пояснювальній записці до законопроекту указується, що, незважаючи на отримання величезних коштів від укладених договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (оскільки, згідно із законодавством, вони є обов'язковими), більшість страховиків усіма можливими способами ухиляються від страхових відшкодувань за такими договорами, чому сприяють, зокрема, і недоліки законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у січні-травні 2013 року сума страхових виплат, виконаних страховими компаніями – членами МТСБУ, знизилася на 8,1% порівняно з аналогічним періодом 2012 року – до 393,54 млн грн, а кількість укладених страховиками договорів ОСАЦВ зросла на 6,4% - до 3 млн 721,313 тис. штук.