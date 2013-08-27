Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня в нашому огляді:

За інформацію про вбивство Бартєнєва обіцяють 100 тисяч гривень (відео)

Друзі вбитого міського голови Феодосії Олександра Бартєнєва готові заплатити 100 тисяч гривень за інформацію. яка дозволить просунути слідство.

У Киргизстані підліток помер від чуми, 132 людини в лікарні, введено карантин

Влада Киргизстану спрямувала в Іссик-Кульську область протичумну вакцину, намети та засоби індивідуального захисту для проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.

ЗМІ: Інвестиції в українську економіку скоротилися на 14,6%

Обсяг капітальних інвестицій в українську економіку в I півріччі зменшився на 14,6%.

Обама відмовився від повномасштабної військової операції в Сирії

Президент США Барак Обама не розглядає можливість початку в Сирії повномасштабної військової операції.

Курченко купив стадіон «Металіст» - джерело

Обласний спортивний комплекс «Металіст» проданий за 674 млн 522 тис грн з урахуванням ПДВ.

Смарт-Холдинг Новинського стане повністю кіпрським

Сербське антимонопольне відомство дозволило кіпрській компанії Komisiano investments Ltd. придбати 75% акцій «Смарт-Холдингу», підконтрольного українському бізнесменові Вадиму Новинському.

Яценюк, Кличко і Тягнибок летять в Брюссель

27-29 серпня голова політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк, голова партії «УДАР» Віталій Кличко та лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок перебуватимуть з візитом у Брюсселі.

Захід готується до бомбардування сирійських урядових військ

Західні країни попередили сирійську опозицію, що протягом декількох днів розпочнеться військова операція проти режиму Башара Асада, повідомляє Reuters.

Міліція знайшла, де ховається Мельник

Міліція встановила місце перебування мельника і готується до його затримання та екстрадиції - Захарченко.

У Femen заявляють, що міліція підкинула їм пістолет, гранату і портрет Путіна (відео)

У жіночому русі Femen кажуть, що сьогодні під час обшуку у їхньому офісі міліція підкинула їм зброю.

МС відкрив «порцеляновий фронт» у торговій війні з Україною

Колегія Євразійської економічної комісії (ЄЕК) ухвалила рішення про введення спеціального захисного мита на столовий і кухонний фарфоровий посуд, вироблений в Україні і Китаї, терміном до 28 вересня 2016 р.

У Житомирській тюрмі помер серійний вбивця Онопрієнко

Тюремники повідомили про смерть вбивці, який відбував довічний термін.