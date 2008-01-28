Польща має компенсувати збитки, завдані ситуацією на кордоні

Українська Галузева організація працедавців транспорту вимагає від Міністерства транспорту та зв`язку звернутися до Мінекономіки й МЗС для вирішення з Польщею питання компенсації збитків, завданих українським перевізникам, компаніям-експортерам і імпортерам внаслідок ситуації, що склалася на українсько-польському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив представник організації, голова регіональної Ради АсМАП (Асоціація міжнародних автоперевізників) Київської області Валерій ЧЕРНЕНКО.

«Наша вимога: звернутися до Мінекономіки, МЗС із проханням зібрати інформацію щодо завданих збитків і виставити фінансові санкції польському уряду щодо компенсації завданих збитків», - заявив він.

За його словами, на сьогоднішній день фактично блоковано економіку держави, яка відрізана від Європи. «Якщо взяти відповідність економічного обігу між Україною та ЄС, то 80% вантажопотоків йде саме через Польщу. Тому на сьогоднішній день можна говорити про існування економічної блокади нашої держави», - сказав він.

На думку В.ЧЕРНЕНКА, дані питання необхідно вирішувати на міждержавному рівні. «Це питання польських митників, воно свого часу не було вирішено - не змогли знайти взаєморозуміння польські митники й Мінекономіки щодо підвищення зарплати та умов праці, воно виникло не сьогодні й не вчора», - сказав він.

Щодо розміру збитків він послався на дані в ЗМІ – загалом, 50-60 млн. грн. на день. Більш точні розрахунки будуть пізніше, сказав В.ЧЕРНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, після приєднання Польщі до Шенгенської зони 21 грудня 2007 року на українсько-польському кордоні значно ускладнилася ситуація з перетином кордону вантажними автомобілями. З обох боків кордону зібралися величезні черги.

Серед причин черг – посилення заходів безпеки у зв`язку з приєднанням Польщі до Шенгенської зони й дефіцит кадрів у Польській митній службі.

26 січня Держмитслужба рекомендувала автоперевізникам обмежити перевезення через українсько-польський кордон. «Ми звертаємося до суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності й автоперевізників із проханням переглянути поставки товарів, щоб не робити заручниками водіїв», - зазначив директор департаменту організації митного контролю Держмитслужби Сергій СЬОМКА.

Крім того, за його словами, якщо договори про постачання вантажів подібне дозволяють, необхідно модифікувати терміни перевезень. «В окремому випадку, є рекомендації змінити маршрути перевезень із урахуванням словацького або угорського кордонів», - сказав він.

За словами С.СЬОМКИ, ситуація на кордоні не покращується, а в деяких випадках погіршується. Причому це стосується не тільки пункту пропуску «Ягодин – Дорохуськ», але й інших пунктів на кордоні з Польщею – «Краковець-Корчова», «Рава-Руська – Гребенне», «Шегині – Медика», «Смільниця – Кросценко», «Устилуг – Зосин». Як ззаначив С.СЬОМКА, така ситуація викликана тим, що в пунктах пропуску Польщі замість десятків працівників працюють одиниці. Він також повідомив, що на сьогоднішній день через черги на кордоні державний бюджет щодня недораховується 40-50 млн. грн. надходжень.