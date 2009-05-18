Кридити на житло мають дотуватися

Для подолання кризи однієї рекапіталізації банків замало - необхідно додатково допомогти і ввести пряме дотування кредиту на житло. Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 17 (745) 16 - 22 травня 2009) сказав колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

«Я не розумію, навіщо в парламенті розглядати закони про підтримку суднобудування, автомобілебудування. Що це дає? Виробіть хоч на десять тисяч більше автомобілів, але який в цьому сенс, якщо немає покупця? Адже проблема зараз не у виробництві, а в споживанні», - вважає він.

За словами екс-міністра фінансів, окрім банківського сектора, який потребує швидкого пожвавлення і відновлення кредитування, необхідно відновлювати споживання в тих секторах, де відбувся найбільший обвал - металургії та будівництві. Зокрема, він переконаний, що Україна має достатньо потужностей для нарощування виробництва на металургійних підприємствах, потрібно лише вирішити питання із замовником.

«Каналізаційні труби змінювати треба? Майже щодня чуєш про те, що в Україні щось десь провалилося, всі міста стоять на прогнилих трубах. Трубне виробництво споживає багато металу, тому це поштовх для відновлення обсягів на металургійних підприємствах. Або візьмемо будівництво ліній електропередач. З одного боку, значний економічний ефект для енергетики, з іншого — знову ж таки збільшене споживання металу», - зазначив В.ПИНЗЕНИК.

Крім того, на його думку, в кризовій ситуації доцільним було б ввести пряме дотування кредиту на житло, наприклад, на два роки.

«Якщо людина бере кредит, то в перший рік 20% тіла кредиту гасить уряд. Потрібно дати секторам поштовх до зростання, і ці заходи викличуть ланцюгову реакцію», - запропонував він.