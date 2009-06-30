У Криму відбудеться міжнародний фестиваль повітроплавців

Міжнародний фестиваль «Повітряне братерство-2009» і Кубок України з повітроплавання відбудуться у Феодосії 2-5 липня.

Як повідомила УНІАН головний фахівець зі зв`язків зі ЗМІ виконавчого комітету міської ради Феодосії Ганна ТРОФИМОВА, цього року проведення фестивалю було під питанням через скрутний економічний стан.

«Все ж таки ми знайшли джерела, і тепер це питання вирішене. Такий іміджевий захід, як фестиваль повітроплавання, приверне гостей до міста. Місто має прекрасні умови, необхідні для польотів, і є Меккою цього виду спорту», - зазначив мер Феодосії Олександр БАРТЄНЄВ.

На сьогоднішній день заявки на участь у фестивалі подали 12 команд із різних країн. Пілоти змагатимуться на льотному полі Кара-Гоз, поблизу Феодосії.