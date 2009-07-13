У Чернігові надали 46 дозволів на встановлення пивних наметів

У Чернігові задоволено менше третини заяв на встановлення пивних наметів. Про це повідомили в Управлінні торгівлі, послуг і розвитку підприємництва міської ради.

Цього року в управління подали 148 заяв на розміщення об`єктів торгівлі пивом. Спеціальна комісія розглянула всі заяви і погодила 58 місць для розміщення малих архітектурних форм (наметів) для продажу пива зі спеціального устаткування. Управління торгівлі надало 46 дозволів.

Як пояснили в Управлінні, задоволення тільки частини заяв пов`язане з невиконанням підприємцями всіх необхідних умов, а також зі скаргами жителів сусідніх будинків. На сьогодні обов`язковими вимогами для розміщення малих архітектурних форм з продажу пива в Чернігові є відсутність поряд дитячих та навчальних закладів, наявність біотуалету, прибирання прилеглої території та укладення договору на вивіз і знешкодження сміття.

Зараз Управління торгівлі міськради разом з міліцією та податківцями перевіряють законність встановлення наметів для літньої торгівлі. За окремими адресами намети ліквідовані.

Разом з тим, Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ вважає за доцільне перейти до нових умов розташування літніх майданчиків в обласному центрі.

"Літні майданчики повинні працювати біля стаціонарних закладів громадського харчування", - переконаний він.

На думку міського голови, в Чернігові варто взагалі відмовитися від пивних наметів і перейти до цивілізованих відносин щодо торгівлі в літній період. Виключенням використання наметів можуть бути тільки місця масового відпочинку городян, які розташовані на відстані від магазинів або закладів громадського харчування.

"Нам не потрібно в місті 148 пивних наметів, де немає ніяких зручностей для відвідувачів. Наступного року разом з архітекторами пропонуватимемо на конкурсній основі підприємцям облаштовувати стаціонарні літні майданчики, які відповідатимуть всім вимогам і нормам", - заявив міський голова.