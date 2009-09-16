Продукти харчування: інформацію про ризики часто приховують

Дедалі більше харчових продуктів у Німеччині позначені маркуванням, яке допомагає розпізнавати такі ризики, як високий вміст жирів та вуглеводів. Водночас, чимало виробників продовжують вводити покупців в оману.

Результати дослідження, оприлюдненого німецькими захисниками прав споживачів, набули неабиякого розголосу. У той час, як споживачі стають дедалі більш свідомими у своєму виборі, більшість виробників продуктів харчування відмовляються від маркування. Навіть більше: деякі компанії свідомо вводять покупців в оману, рекламуючи продукцію як «легку» та «здорову» тоді, коли йдеться про калорійні продукти з надвисоким вмістом цукру та жирів. Такі харчі призводять до зайвої ваги і пов´язаних з нею захворювань, застерігають лікарі.

Як виявило дослідження, проведене фахівцями Гамбурзького центру захисту прав споживачів, найменше інформації надають саме про «найбільш небезпечні» продукти, такі, як ковбаси, молочні вироби та солодощі. Виявилося, що лише половина продуктів містить на упаковці «велику вісімку» - інформацію про основні вісім параметрів, важливі для здорового харчування: енергетична цінність, білки, вуглеводи, цукор, жири, жирові кислоти, баластні речовини та натрій або сіль. 15 відсотків з понад 3500 тисяч досліджених продуктів не містили жодної інформації навіть про калорійність.

Найменш відвертими виявилися провідні виробники солодощів, такі, як Ferrero, Storck та Haribo. На останньому місці – виробники відомих в усьому світі квадратних шоколадок Ritter Sport, в яких не маркований жоден продукт. Натомість, найсумліннішим є виробник молочної продукції Danone. Закону, який би зобов’язував виробників маркувати свою продукцію, у Німеччині поки немає. Відповідна директива ЄС нині перебуває на стадії обговорення і з’явиться не раніше наступного року. Тим часом захисники прав споживачів наголошують на ключовій ролі супермаркетів – саме вони диктують виробникам правила гри.

Як приклад наводять дискаунт-мережу Aldi: понад 90% продуктів, які тут продаються, марковані «великою вісімкою». Деякі виробники, такі як Storck та Haribo, роблять маркування тільки на продуктах, що розповсюджуються через мережу Aldi. Як виявилося, саме дискаунтери нині найбільш активно відстоюють відповідне маркування. За Aldi йде ще одна "дешева" мережа - Lidl.

"Ми закликаємо торгівців тиснути на постачальників в інтересах споживачів", - йдеться у заяві Гамбурзького центру захисту прав споживачів. Найбільш зручним для споживачів експерти називають маркування за принципом «світлофора»: червоний – небезпечно для здоров’я, відповідно жовтий і зелений – більш здорова їжа.

“Німецька хвиля”