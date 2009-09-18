Європейські виробники молока протестують через низькі ціни на їхню продукцію

Кілька тижнів виробники молока погрожували молочним страйком і зрештою у середу його розпочали. На знак протесту фермери вилили на поля 3 мільйони літрів молока. Вони скаржаться, що ціни на їхню продукцію надто низькі, що призводить до банкрутства фермерів.

У розпачі виробники на півдні Бельгії випустили на поля 300 тракторів, які розлили денний надій молока. «Ми щось втратили, але це перший крок. Ми зможемо щось збудувати разом, взявшись за руки». «Це, звичайно, боляче – виливати молоко. Але я просто вражений солідарністю. Вважаю, що це добре. Але гірко, що наші продукти викидаються у сміття». «Усім боляче, але у цьому не наша провина. Це політики. Оскільки політики нас не розуміють, ми змушені чинити так», - пояснюють фермери.

Окрім цього, тисячі фермерів відмовились звозити свою продукцію до молокозаводів. Таким чином уже наступного тижня у європейських супермаркетах може бути відчутною нестача молокопродуктів.

«Європа вимагає дотримання певних правил щодо утримання тварин, санітарних умов, захисту довкілля. Тому ми не можемо конкурувати із фермерами з країн-нечленів Європейського Союзу», - говорить президент Європейскої федерації виробників сільськогосподарської продукціїРене ЛЯДУ.

Щоб покрити витрати, фермери наполягають на збільшенні ціни за літр молока з 18-24 центів до 40 центів. Крім того, вони вимагають від Брюсселя захистити їх від конкурентів з-за кордонів Євросоюзу, зокрема, України, яка нині намагається вийти на ринок Євросоюзу. Фермери також намагаються переконати ЄС запровадити додаткові квоти.

Частково голос фермерів був почутий. 16 країн-членів ЄС, серед яких і Франція та Німеччина, домовилися посилити регуляторні акти щодо виробництва молока та молокопродуктів. Втім, проти виступає Єврокомісія, яка планує скасувати квоти на виробництво молока до 2015 року. Брюссель сподівається, що ринкові механізми самі приведуть ринок молока до ладу.

“Німецька хвиля”