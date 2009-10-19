У Києві «полегшені» тарифи на ЖКП діятимуть з 1 листопада до 10 травня

У столиці «полегшені» тарифи на житлово-комунальні послуги діятимуть з 1 листопада 2009 р. по 10 травня 2010 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у ток-шоу Савіка ШУСТЕРА на телеканалі «Україна» у п`ятницю.

«Згідно з угодою, яку я уклав з «Нафтогазом України» і «Київенерго», тарифи в Києві полегшені діятимуть до 10 травня. Здається, до 10-го. Цей документ має силу договору. І ніхто його в односторонньому порядку розірвати не може», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він назвав «абсолютно провокаційними» заяви про те, що не потрібно платити за тими тарифами на ЖКП, які було введено в місті з 1 червня 2009 р.

«У результаті таких заяв у нас сьогодні 54% киян мають вже борги за енергоресурси. Це є проблема. Але ми її у будь-якому випадку вирішимо, тому що в основному кияни останні місяці платили справно і до 100 %», - сказав мер міста.

Він зазначив, що ніяких перерахунків населенню за одержані в літній період послуги, які вже сплачено, не буде.

«Нічого ніхто не перерахує. Нові тарифи починають діяти в Києві з 1 листопада і це чітко зазначено у всіх документах», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також підкреслив, що компетенція зі встановлення тарифів у всіх містах України належить тільки мерам.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на брифінгу заявив, що підписав розпорядження про зниження тарифів на ЖКП до рівня, який існував до 1 червня ц.р. Водночас, він сказав, що знижені тарифи будуть на гарячу воду, опалення та відведення води, і що зниження не стосується квартплати.

Цього ж дня, через деякий час після брифінгу, на сесії Київради депутати ухвалили рішення доручити Київській міськдержадміністрації підготувати проект розпорядження і подати його на підпис Київському міському голові про зниження тарифів на опалення і гарячу воду. Проект рішення Київради було внесено першим заступником голови КДМА Анатолієм ГОЛУБЧЕНКОМ.