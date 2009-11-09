Третина поляків розраховує не повертати борги за кредитами

У Польщі майже 50% громадян мають заборгованість перед банками за видані кредити на придбання товарів і оплату послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані Центру дослідження економічної поведінки.

26% поляків затримують оплату своїх кредитів, а 30% розраховують, що їм не доведеться повертати борги.

«Одна третина респондентів не відчуває обов`язку повертати борг, оскільки розраховує на те, що ситуація сама по собі вирішиться», - зазначив професор Томаш ЗАЛЕШКЕВИЧ з Центру дослідження економічної поведінки.

За даними центру, який провів дослідження в рамках акції «Наші борги», економічна криза в країні погіршила ситуацію з поверненням боргів польськими громадянами.

У рамках акції був створений портал, на якому розміщені відповіді на найчастіші запитання від людей, які мають проблеми з виплатою кредитів.

Крім того, 17 листопада ініціатори акції планують провести «День без боргів», аби переконати боржників в необхідності пошуку компромісного рішення з кредиторами, а не намагатися ухилитися від сплати боргів.

Як повідомляв УНІАН, вартість «проблемних» банківських кредитів у Польщі з початку року збільшилася на 70% - до 5,2 млрд. дол. (за поточним курсом 2,9 злотих за долар).

За даними Infomonitor, 1,5 млн. поляків затримує оплату за кредитами більше двох місяців і понад 1 млн. осіб – більше одного року.

Дослідження GFK Polonia, проведене на замовлення видання Rzeczpospolita, свідчить, що кожен 11-й громадянин Польщі виплачує за кредитами більше половини своїх місячних доходів.

За даними експертів, близько 100 тис. поляків має більше десяти кредитів, а виплати за ними перевищують їх місячних дохід.

Єдиним способом погашення боргів для них є залучення чергових кредитів. Їхній середній борг, за даними експертів, становить майже 30 тис. дол.

Аналітики прогнозують зростання проблемної заборгованості перед банками через очікуване зростання безробіття і масовий продаж навесні 2010 року нерухомості поляків, які неспроможні оплачувати іпотеку.