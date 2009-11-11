На Тернопільщині знайшли місце для тимчасового складання сміття

Учасники громадських слухань вирішили, що запропонована земельна ділянка, розташована на території Миролюбівської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, повністю підходить для тимчасового (на 6 років) складання побутових відходів з використанням технології пресування в тюки, герметично вкриті оболонкою.

Як передає кореспондент УНІАН, такими були висновки спеціалістів та більшості виступаючих на громадських слуханнях. Як зазначив наприкінці обговорення голова робочої групи з підготовки громадських слухань, перший заступник голови обласної ради Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ, погоджувальна комісія впродовж двох тижнів має врахувати озвучені пропозиції та зауваження, після чого містобудівне обґрунтування подадуть на затвердження обласній раді.

Зокрема, виступаючі вказували на те, що найближчі будівлі розташовані ближче, як 0,5 км, як того вимагають чинні норми.

Член обласної ради громадської організації “Зелений світ” Володимир ВАСИЛЕВСЬКИЙ у свою чергу наголосив, що для контролю обіцянок влади необхідно створити громадський комітет, який на 80% складався б із жителів села, і на 20% – з фахівців. “Сам озвучений проект сортування сміття в поліетиленові тюки є сучасним, це європейська технологія. Але має бути контроль, що все задеклароване владою буде втілено. Щоб потім хтось не вирішив, що коштів не вистачає, і там технологію спростили, там ще на чомусь зекономили”, – сказав В.ВАСИЛЕВСЬКИЙ. На його думку, такий комітет мав би мати право вето на дії влади, якщо вони не відповідають суті озвученого на громадських слуханнях проекту.

Також на громадських слуханнях прозвучала пропозиція окрім розробленого соцпакета для села забезпечити безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах Тернополя мешканців населеного пункту.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Тернопільська райрада наклала мораторій на розміщення сміттєзвалищ на території району.

На громадських слуханнях розглядали питання спорудження полігону та сміттєпереробного заводу біля села Миролюбівка Тернопільського району.

Земельну ділянку біля села Миролюбівка загальною площею 12 гектарів для будівництва сміттєпереробного заводу та тимчасового складання твердих побутових відходів з використанням технології пресування у тюки, наприкінці вересня своїм розпорядженням зарезервував голова обладміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.

Довідка УНІАН. 1 серпня жителі прилеглих сіл до Малашівського сміттєзвалища, куди вивозиться сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивезенням сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці.

13 жовтня голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ та громади сіл Малашівці й Ігровиця підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища. Після цього жителі Малашівців розблокували дорогу до сміттєзвалища.

Сміттєзвалище закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Сміттєзвалище розташоване в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із поверхні звалища у продуктивний водоносний шар.