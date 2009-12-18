Хочете виглядати ультрамодно – взувайте ботфорти

Мода на ботфорти повернулася. Але будьте обережні з комбінуванням, бо ризикуєте мати вигляд, як Джулія Робертс у фільмі «Красунечка», або, як Робін Гуд.

На вулицях європейських метрополій нині нерідко зустрінеш модниць у високих чоботях, що сягають вище колін. Ботфорти – останній крик цього модного сезону. Це взуття пройшло непростий шлях від кварталів червоних ліхтарів до модних подіумів.

«Нині ботфорти можна взувати практично з будь-якої нагоди, - розповідає директор моди в журналі «Glamour» Кай МАРҐРАНДЕР. - Головне - зважати на певні особливості чобіт: мають вони підбори чи рівну підошву, з якої шкіри, яке оздоблення. Деякі ботфорти можна вдягати лише на вечірки, а в інших можна ходити щодня».

Від ста євро й вище в середньому коштує це модне взуття. Нині ботфорти можна знайти практично в кожному взуттєвому магазині. І якщо сучасні модниці носять їх радше задля антуражу, то раніше ці чоботи мали цілком практичне застосування.

«У давнину люди захищали ноги шкірою. Як елемент моди ботфорти з’явилися лише в добу ренесансу. Спершу виключно як чоловіче взуття. Нині ж будинки моди вдаються до цього фасону, аби підкреслити так званий power-look, додати впевненості та рішучості до жіночого стилю», - розповідає К.МАРҐРАНДЕР.

У 80-х роках минулого століття ботфорти стали об’єктом еротичного фетишу, що закріпило за ними сумнівну вуличну славу. «Вони сприймалися як дуже вульгарні, - каже директор моди. – Мабуть, у багатьох при слові ботфорти ще й досі виникають асоціації з жінками легкої поведінки в лакованих високих чоботях на підборах і з батогом у руках».

Цей образ назавжди закріпила 1990 року Джулія Робертс у фільм «Красунечка». Але з 2000 року в ботфортах публічно почали з’являтися такі законодавиці моди, як Вікторія Бекхем, Мадонна, Клаудія Шиффер чи Ріанна. Нині це сміливе взуття може дозволити собі будь-хто.

Зважати слід лише на правильне комбінування. Модні експерти радять поєднувати їх з вузькими штанями, короткими спідницями або лосинами. Золоте правило – одяг не повинен бути коротшим за чоботи і в ідеалі має закінчуватися, власне, там, де починаються ботфорти.

“Німецька хвиля”