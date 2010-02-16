Держспоживстандарт за 2009 рік забракував 51% питної фасованої води

Працівники Держспоживстандарту впродовж 2009 року перевірили якість питної фасованої води під час виробництва, зберігання та оптових продаж загальним об’ємом 44 тис. дал на суму 462 тис. грн. Вимогам нормативних документів (НД) не відповідало 22,5 тис. дал продукції, що становить 51%, на суму 183 тис. 776 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Загалом було проведено 62 перевірки, на 35 з яких встановлені порушення. Зокрема, щодо фізико-хімічних показників було виявлено 11 випадків порушень, відсутність сертифікату відповідності – у 5 випадках, порушення вимог щодо маркування та пакування – у 27 випадках.

До невідповідності готової продукції вимогам НД призвели порушення технологічної дисципліни під час виробництва, незадовільна організація приймального контролю та недоліки підготовки виробництва.

За результатами перевірки якості питної фасованої води 2009 року на 24 підприємствах було заборонено 26 партій продукції, видано 31 постанову про застосування штрафу на загальну суму 44 тис. грн. та адмінштрафу – 4,4 тис. грн.

Також інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України за минулий рік перевірили близько 53,4 тис. дал мінеральної води на суму 729,5 тис. грн. Вимогам чинної НД не відповідало 9,1 тис. дал (17%) продукції вартістю 132,7 тис. грн. Із 41 перевірки підприємств на 18 було встановлено порушення.

Результати перевірки встановили по 2 випадки порушень за фізико-хімічними показниками, умовами зберігання та відсутність сертифіката відповідності. Недотримання вимог НД щодо маркування і пакування були виявлені у 14 випадках.

Основними причинами браку мінеральної води були незадовільна організація контролю якості продукції, недоліки підготовки виробництва, незадовільна організація приймального контролю, порушення технологічної дисципліни під час виробництва та недостатній контроль маркування готової продукції.

Так, на миколаївському підприємстві під час перевірки 36 дал мінеральної питної води вартістю 240 грн. на етикетці продукту було виявлено неправильно вказаний хімічний склад води, глибину свердловини (150 м замість 38 м) та ін. За виявлені порушення підприємство отримало приписи про їхні усунення, про заборону реалізації партії продукції, про заборону реалізації всієї продукції. Також складено протокол про адміністративне правопорушення та застосовано штраф на суму 2,3 тис. грн.

Крім того, за 2009 рік держнагляд Держспоживстандарту заборонив реалізацію 24 партій мінеральної води на 18 підприємствах, видав 20 приписів про заборону реалізації всієї продукції, застосував штрафів на загальну суму 22 тис. грн. На відповідальних осіб було накладено адміністративних штрафів на загальну суму майже 3 тис. грн.