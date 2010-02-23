Україна збільшила вилов риби

У 2009 році підприємствами і фізичними особами - підприємцями, які здійснювали рибогосподарську діяльність, виловлено і видобуто 256,9 тис. тонн риби й інших водних живих ресурсів, що на 5% більше, ніж у 2008 р., зокрема вилов риби становив 238,6 тис. тонн (92,9% від загального обсягу), що на 8,2% більше, ніж у 2008 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Обсяг видобутку інших водних живих ресурсів у 2009 р. зменшився на 23,9% і становив 18,3 тис. тонн.

Основним місцем вилову риби й інших водних живих ресурсів рибопромисловим флотом України є виняткові (морські) економічні зони іноземних держав, у водах яких в 2009 році виловлено і видобуто 147,4 тис. тонн (на 4,7% більше, ніж минулого року), у винятковій (морський) економічній зоні України виловлено і видобуто 67,3 тис. тонн (на 22,3% більше), у внутрішніх водоймах – 42,2 тис. тонн (на 2,4% більше), з яких 21,6 тис. тонн (на 7,6% менше, ніж у 2008 році) належить ставковому виробництву.

Найбільша частка у загальному обсязі вилову риби і видобутку інших водних живих ресурсів припадала на рибогосподарські підприємства м. Севастополя (46%) і Одеської області (19%), якими, у свою чергу, виловлено, відповідно, 63% і 26% національного обсягу вилову у водах виняткових (морських) економічних зон інших держав.

У винятковій (морський) економічній зоні України найбільше виловлено риби і видобуто інших водних живих ресурсів підприємствами м. Севастополя (37%), Автономної Республіки Крим (24%), Запорізької (14%) і Донецької (12%) областей. У внутрішніх водоймах найбільший обсяг риби й інших водних живих ресурсів одержаний підприємствами Одеської і Черкаської (по 14%), Миколаївської (7%), Донецької і Запорізької (по 6%) областей.