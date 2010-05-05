На Сумщині викрили нелегальне виробництво біопалива

У Сумській області співробітники податкової міліції викрили нелегальне виробництво біопалива, що діяло на базі місцевого спиртзаводу в селі Будилка Лебединського району, де було виготовлено та реалізовано близько 500 тонн пального на суму понад 4,5 млн. грн.

Як повідомила УНІАН співробітник прес-центру Управління податкової міліції ДПА в Сумській області Наталія ШАПОВАЛ, в ході проведення оперативно-профілактичних заходів у рамках операції «Щит» співробітники податкової міліції отримали інформацію, що службові особи одного з місцевих акціонерних товариств на промисловому обладнанні, орендованому у ДП «Будильський експериментальний завод», налагодили нелегальний випуск підакцизної продукції – рідкого моторного палива з біомаси (бурячної меляси).

Під час подальшої перевірки було встановлено, що промислове обладнання введено в експлуатацію у жовтні минулого року без отримання ліцензії та інших необхідних дозволів на виготовлення альтернативного виду рідкого палива для двигунів внутрішнього згорання. При цьому діяльність заводу була замаскована під виробництво спиртовмісних добавок на основі біоетанолу (компоненту, що використовується на нафтопереробних заводах у процесі виробництва високооктанових бензинів).

У результатах аналізу зразків біопалива, що проводило Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА», було встановлено, що продукція, яку виробляє підприємство, є рідким паливом у вигляді зневодненої суміші одноатомних спиртів, денатурованих бензином. Таким чином було підтверджено висновок податківців, що підприємство, яке не зареєстроване як платник акцизного збору, є нелегальним виробником підакцизної продукції – біопалива та добавок на основі біоетанолу.

Встановлено, що за час діяльності підприємством було нелегально виготовлено та реалізовано близько 500 тонн пального на суму понад 4,5 млн. грн.

Слідчим відділом податкової міліції стосовно службових осіб підприємства порушено кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення підакцизної продукції (ст. 204 ч.2 Кримінального кодексу України).

У ході слідчо-оперативних заходів описано та опечатано близько 70 тонн пального на загальну суму 560 тис. грн., а також обладнання заводу вартістю близько 5 млн. грн.